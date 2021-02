Due visite guidate alla Sinagoga di via Foa

Vercelli: aperture, in sicurezza, della sinagoga. Con il ritorno del Piemonte in 'zona gialla', la Comunità Ebraica ha infatti previsto due visite guidate al tempio di via Foa, martedì 16 alle 17 e venerdì 19 febbraio alle 16. Il percorso si svolgerà all’interno del sinagoga dove saranno narrate le vicende che hanno portato alla costruzione di una delle Sinagoghe più suggestive d’Italia.

I posti sono limitati, per garantire il distanziamento sociale e l’accesso in sicurezza ai luoghi ebraici, alla luce della attuale emergenza sanitaria. Per lo stesso motivo, prima dell’accesso sarà rilevata la temperatura corporea e con mascherina individuale.

Obbligatoria dunque la prenotazione, specificando per quale giorno di visita, via WhatsApp al numero 3392579283, mail ([email protected] gmail.com) oppure inviando un messaggio alla pagina fan su Facebook: Comunità Ebraica di Vercelli.