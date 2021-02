Riaperto il Forte di Bard: mostre e percorsi museali

Il Forte di Bard riapre al pubblico da oggi, mercoledì 3 febbraio. In questa prima fase di ripartenza, e sino al 14 febbraio, gli orari di apertura saranno i seguenti: nei giorni feriali, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 18. Come previsto dal Dpcm del 16 gennaio 2021 il Forte resterà chiuso il sabato e la domenica, oltre al lunedì, abituale giorno di chiusura settimanale. Seguiranno aggiornamenti sulla base delle disposizioni delle autorità.

LA MEMORIA DELL'AOSTA. IL SACRARIO DEL 4° REGGIMENTO ALPINI

L’offerta espositiva comprenderà al momento la possibilità di visitare il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere e la mostra che debutta al suo interno, La memoria dell’Aosta. Il sacrario del 4° Reggimento Alpini. L’esposizione presenta 124 pezzi tra i più rappresentativi e significativi della storia del Battaglione Aosta e del 4° Reggimento: tra essi, i diari storici dei Battaglioni, lettere e fotografie dal fronte, uniformi d’epoca ed effetti personali appartenuti a coloro che fecero la storia del Battaglione e del Reggimento. L’esposizione è organizzata dal Forte di Bard e dal Centro Addestramento Alpino dell’Esercito Italiano.

La mostra Il Monte Rosa: ricerca fotografica e scientifica, allestita all’interno delle Cannoniere, sarà prorogata in via eccezionale fino a venerdì 5 febbraio.

Il Museo delle Alpi e la mostra La montagna titanica di Renato Chabod apriranno invece da martedì 9 febbraio. Le Prigioni saranno chiuse mentre l’apertura delle nuove mostre in fase di allestimento sarà resa nota nel corso delle prossime settimane.

Promozione per i giovani

Per offrire un’opportunità di svago e arricchimento culturale in un momento così difficile, il Forte di Bard ha previsto un’iniziativa speciale rivolta al pubblico più giovane. Fino a venerdì 19 febbraio, i visitatori dai 6 ai 18 anni potranno accedere ad ingresso gratuito, come avviene di norma per la fascia d’età dai 0 ai 5 anni.

Sicurezza e modalità di accesso

L’accesso potrà avvenire senza prenotazione ma gli ingressi vengono contingentati per evitare assembramenti. L’uso degli ascensori panoramici è consentito fino a un massimo di 4 persone o per gruppi omogenei sino alla capienza massima indicata.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina in ogni spazio interno ed esterno della fortezza.

Le mostre e i musei possono essere fruiti con percorsi monodirezionali di ingresso/uscita appositamente segnalati. All’ingresso e lungo ogni percorso di visita, sono collocati pannelli informativi con le indicazioni sulle norme e le precauzioni da seguire e gel disinfettante. Al bookshop sono in distribuzione guanti monouso per sfogliare i volumi esposti.