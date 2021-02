In mostra a Biella '72 balene e altri animali'

Biella: '72 balene ed altri animali', mostra personale dell’illustratore Andrea Antinori riparte con quattro appuntamenti, venerdì 5, 12, 19 e 26 febbraio.

Andrea Antinori, illustratore, ha disegnato tanti animali e non solo balene: dopo la chiusura degli scorsi mesi torna visitabile a Biella, ogni venerdì di febbraio, la mostra '72 balene e altri animali'. Uno zoo disegnato, che fa immergere i visitatori nella magia delle storie, quasi sempre popolate da animali, e che guida i bambini e gli adulti in un viaggio fatto di colori, fantasia e curiosità.

L’esposizione consiste in un colorato e vivace viaggio nella natura, da quella selvaggia e marina dove vivono le balene a quella che popola le nostre città.

Con approccio solo apparentemente fanciullesco nel tratto e nei colori, Antinori ci restituisce con una meticolosa attenzione scientifica la storia di tanti animali: dalla mitica grande balena bianca di Melville agli animali più curiosi e poco conosciuti, sino a scoprire gli animali che vivono ai bordi delle nostre città e che il recente lockdown ha portato a riappropriarsi di spazi svuotati dalla presenza dell’uomo.

La maggior parte delle illustrazioni derivano dalle pubblicazioni edite da Corraini e Lapis e sono apparse sui libri Animali in città, Il libro delle balene, Altri fili invisibili della natura e Piante e animali terribili. Storie degli esseri più pericolosi, velenosi e disgustosi del mondo.

Antinori, bolognese nato a Recanati, si forma presso l’ISIA di Urbino e l’Escola Massana di Barcellona. Dal 2013 collabora come illustratore per case editrici italiane e straniere, in particolar modo con Corraini edizioni, con la quale pubblica “Questo è un alce?” (2015), “Un libro sulle balene” (2016), “L’entrata di Cristo a Bruxelles” (2017) e “La grande Battaglia" (2019). Di “Un libro sulle balene” vengono esposte nel 2016 le illustrazioni al Mambo di Bologna in occasione della fiera del libro. Nel 2017 viene selezionato tra gli Illustratori esposti al Bologna children’s book fair 2017, e vince insieme alla casa editrice Biancoenero Edizioni e all’autore Vincent Cuvellier il premio Andersen per “miglior libro 6/9 anni”. Nel 2017 realizza il poster per il festival della letteratura di Mantova, e per due edizioni (2017 e 2018) ha collaborato per “Imaquinario”, festival di illustrazione peruviano. Nel 2020 è stato selezionato fra i migliori illustratori della Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna.

La scelta di BI-BOx di presentare un illustratore nell’ambito di Selvatica risponde ad un impegno progettuale, che si inserisce nella scia delle esposizioni passata di tavole di illustratori dal peso nazionale e internazionale quali Alessandro Sanna e Maurizio A. C. Quarello: l’illustrazione ha un peso significativo nella storia dell’arte recente, specialmente se si pensa alla ricerca che l’editoria investe sul connubio fra parola e immagine o sulle copertine di libri, che sono sempre più arricchite da una squadra di giovani illustratori molto apprezzati e valorizzati nel mercato dell’arte.

La mostra è un progetto di BI-BOx realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. La mostra è inserita nel progetto Selvatica. Natura in festival 2020. E' visitabile negli spazi di BI-BOx Art Space (Palazzo Ferrero, Corso del piazzo 25 a Biella) venerdì 5, 12, 19 e 26 febbraio 2021 dalle ore 15 alle ore 19; ingresso gratuito.

Per informazioni al pubblico: 3497252121, 3925166749 [email protected]; www.bi-boxartspace.com.