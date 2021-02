Museo Leone e MAC riaperti dal 2 febbraio

Museo Leone e MAC 'Bruzza', il Museo Archeologico di Vercelli da martedì 2 febbraio riaprono nei giorni feriali.

"Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 29 gennaio che, nell’ambito delle disposizioni previste per il contenimento del Covid 19, riporta il Piemonte in area gialla a partire da lunedì 1° febbraio, il Leone e il MAC riprenderanno la loro attività ordinaria a partire da martedì 2 febbraio e, in ottemperanza a quanto disposto - spiega il conservatore del Leone Luca Brusotto -. Saranno aperti al pubblico esclusivamente nei giorni feriali dal martedì al venerdì, per ora secondo i consueti orari dalle 15 alle 17,30".

Nella massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza sanitaria, come già avvenuto dopo il primo lockdown di marzo 2020, i due musei si potranno visitare liberamente, anche se i flussi saranno contingentati e sarà pertanto gradita la prenotazione.

"L’ingresso sarà consentito indossando la mascherina e nel rispetto delle distanze di sicurezza - sottolinea Brusotto -. Il

personale del Leone e del MAC sarà comunque a disposizione per rendere confortevole e sicura la visita e fornire tutte le indicazioni necessarie. Predisposti anche ingresso e uscita separati in caso di necessità, ed erogatori a colonna per l’igiene delle mani".

Tant'è: al Museo Leone saranno visitabili, nell’ambito del percorso ordinario anche le due esposizioni sospese con la chiusura dello scorso novembre, 'Strade pellegrini e luoghi sacri dall’antichità al contemporaneo' allestita nel Corridoio delle Cinquecentine e dedicata ai viaggi e pellegrinaggi e ai luoghi di devozione del territorio e non solo dall’antichità al contemporaneo e, presso il cortile porticato e la Sala d’Ercole di Casa Alciati, 'Cenni di fatti e avvenimenti del XX secolo', a cura di Giorgio Bertaggia, dove su pannelli e in vetrina sono narrati gli eventi salienti del Novecento che hanno fatto la storia della città ma che spesso hanno avuto eco e portata nazionale quando non addirittura mondiale, portando Vercelli agli onori della cronaca.

E' consentita, inoltre, la possibilità agli studiosi di accedere, su prenotazione, alla consultazione delle collezioni librarie e documentarie del Museo accordandosi preventivamente sulle modalità di accesso nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0161 253204 o l'indirizzo email: [email protected] Per biblioteca

e archivio: [email protected]