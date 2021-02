La musica di Vivaldi, concerto in streaming

Per i 'martedì musicali' di Soloclassica: Antiqua-Accademia del ricercare e la Corale Universitaria di Torino il 2 febbraio alle 18,30 proporranno un concerto in streaming sul canale Youtube Soloclassica Channel https://youtu.be/ QMqPsx-2WDA.

Protagonista sarà la musica di Antonio Vivaldi (1678-1741) e precisamente il Magnificat in Sol minore Rv 610 e il Concerto in Re minore per die oboi e archi RV 535.

L'iniziativa coinvolgerà Lucia Cortese, soprano; Teresa Nesci, soprano; Elena Biscuola, contralto; Dario Previato, basso; Arianna Zambon, Manuel Staropoli, oboi barocchi; Silvia Colli, Beatrice Scaldini, Yayiy Masuda, violini primi; Claudia Monti, Francesco Bergamini, Efix Puleo, violini secondi; Elena Saccomandi, Luca Taccardi, viole; Antonio Fantinuoli, violoncello; Gualtiero Marangoni, violone; Enrico Negro, tromba barocca; Claudia Ferrero, clavicembalo e organo portativo. Direttore del coro Paolo Zaltron; Pietro Busca, direttore e concertatore. Il concerto sarà visibile anche nei giorni successivi sempre sul canale Youtube di Soloclassica Channel.