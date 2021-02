I viaggi di Gulliver, spettacolo in streaming

'I viaggi di Gulliver' in diretta streaming sul canale YouTube 'Città di Vercelli'. L'appuntamento è per lunedì 8 febbraio alla 10,30, il video sarà disponibile fino all'8 marzo.

Visto il successo riscontrato dagli spettacoli per bambini e ragazzi pensati per le scuole nei mesi scorsi, l’Amministrazione Comunale di Vercelli prosegue il ciclo di incontri, con un terzo appuntamento, tratto dal romanzo dell’irlandese Jonathan Swift. "Ci si affiderà nuovamente all’Associazione Culturale 'La Nottola di Minerva' di Torino, che questa volta schiererà la Compagnia 'Faber Teater', protagonista di un adattamento teatrale in bilico tra l’adesione fedele all’originale e l’atmosfera lieve e ludica che si conviene ai ragazzi - spiega l'assessore con delega alla Biblioteca Gianna Baucero -. Anche questa volta gli attori reciteranno all’interno della Biblioteca Ragazzi di Vercelli e lo spettacolo, che durerà circa un’ora, sarà in streaming l’8 febbraio".

"Abbiamo scelto questa modalità - prosegue Baucero - perché lo streaming permette di raggiungere in sicurezza tutte le scuole cittadine e anche chi volesse assistere da casa ad uno spettacolo istruttivo, ma nel contempo divertente e di qualità. 'I viaggi di Gulliver', coinvolgeranno anche classi più avanzate rispetto a quelle coinvolte nei primi due spettacoli. Questo rappresentazione, infatti, è adatta sia agli ultimi anni delle scuole elementari, sia alla scuola secondaria di primo grado e persino agli alunni della scuola secondaria, specie se dei primi anni. Il romanzo fu scritto nel 1706, in quella che in inglese si

definisce 'The Augustan Age' – aggiunge l'assessore - E' famoso in tutto il mondo e il suo titolo evoca scenari e situazioni coinvolgenti. Il testo, scritto dallo scrittore irlandese Jonathan Swift, racconta le esperienze del protagonista, Gulliver, un medico di bordo che dopo un naufragio affronta incredibili esperienze in quattro diversi angoli del mondo, che hanno in comune il fatto di essere isole: Lilliput, Brobdingnag, Laputa e l’isola degli Houyihnhnms. Si tratta di quattro settings molto diversi tra loro, ma sempre abitati da creature speciali, che rappresentano vizi e virtù dell’uomo in generale e della società del

tempo. Ciascuno di questi quattro mondi rappresenta una satira dei principali difetti umani e un aspetto della società inglese che Swift trovava inaccettabile e tuttavia il romanzo può anche apparire come il resoconto di una serie di bellissime avventure in luoghi mai visti e con persone incredibilmente intriganti".