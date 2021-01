Daniele Proni tra i protagonisti di Organalia 2021

Nel corso della trasmissione radiofonica 'Primo Movimento' curata da Attilio Fortunato su RAI RADIO 3, in onda alle 9.30, di lunedì 1° febbraio verrà presentato il doppio compact disc prodotto da Elegia dedicato al compositore barocco Giovanni Battista Martini (1706-1784) con le Sonate per l'organo e il cembalo. Ne è interprete Daniele Proni.

Le musiche di Padre Martini nell'interpretazione di Daniele Proni potranno anche essere ascoltate 'dal vivo' in uno dei concerti programmati da Organalia 2021, il cui calendario è in via di definizione definitiva.

Il compact disc dedicato alle composizioni per organo e per cembalo di Padre Martini è stato registrato il 2 e 3 luglio 2018 nella Cascina Giardino di Cremona da Daniele Proni. La sua carriera artistica lo ha visto protagonista al fianco di cantanti quali Josè Carreras, Raina Kabaiwanska, Gianni Raimondi, Simone Alberghini, Patrizia Pace, Sara Mingardo, Anna Bonitatibus, Elena Cecchi Fedi e Anna Caterina Antonacci, solisti come Pavel Berman, Emanuele Segre, Massimo Mercelli, Mauro Valli, Domenico Nordio, Stefano Montanari e Giampaolo Bandini ed attori tra cui Arnoldo Foà, Ugo Pagliai, Paola Gasmann, Lucia Poli e Sandro Lombardi. E’ stato ospite, anche come solista, della Filarmonica di Arad, della Camerata de France, della Philharmonische Camerata Berlin (orchestra d’archi dei Berliner Philarmoniker), dell'Harmonicus Concentus in prestigiose sale come la Konzerthaus di Berlino, il Palazzo del Quirinale, il Grand Theatre de Bordeaux, il Bijloke Muziekcentrum di Gent, la Wigmore Hall di Londra, il Gran Theatre de La Monnaie, l’Auditorio Nacional di Madrid e di numerosi Festival Internazionali e Società di Concerti quali gli italiani MiTo, StresaFestival, Reate Festival, Ravennafestival, Amici della musica di Firenze, Amici della musica di Perugia. Con l’Ensemble Respighi ha inciso numerosi CD per Tactus con musiche di Vivaldi, Bononcini, Haim, Bellinzani, Tartini e Guarnieri. Ha suonato in diretta per BBC Radio, Radio 3 Rai, Denmark DR, Estonia ERR, Norway NRK e Romania ROR, sue registrazioni sono state trasmesse da Radio Vaticana e Radio Televisione Svizzera Italiana e da Rai 3, Rai 5 e Sky Classica. Dal 2006 cura insieme a Federico Ferri un progetto di edizione critica delle opere strumentali di Giovanni Battista Martini, che lo ha visto anche impegnato in veste di solista al fianco dell’Accademia degli Astrusi con cui ha inciso in prima assoluta gli inediti concerti per clavicembalo.