Un video storico divulgativo sull'olocausto

Vercelli: l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Vercelli, celebra il 'Giorno della Memoria', mercoledì 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, invitando i cittadini e gli studenti alla visione di un filmato dal contenuto storico-divulgativo che tratta le tematiche dell’olocausto, contestualizzato al territorio vercellese.

"Anche se a distanza, ci è sembrato doveroso interessare la cittadinanza e le scuole, per tenere viva la 'Memoria' - spiega il Sindaco Andrea Corsaro - non è stato possibile organizzare iniziative come gli scorsi anni, dato il periodo, ma con questa modalità abbiamo potuto raggiungere ugualmente i vercellesi”.

La rappresentazione vedrà protagonisti due attori locali, Roberto Sbaratto e Laura Berardi e sarà disponibile mercoledì 27 gennaio alle 10,30, sui canali istituzionali dell’Ente: YouTube 'Città di Vercelli' - link: https://youtu.be/F4CqjSRxITI e Pagina Facebook Città di Vercelli.