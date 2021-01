'Forma Mentis', progetto che mette a disposizione 6 posti nei musei vercellesi

Aperto il nuovo bando del servizio civile al Museo Borgogna (e non solo)

E' on line il nuovo bando per la ricerca di Volontari per il Servizio Civile: quest'anno i posti riservati ai giovani sono 65, distribuiti in 6 progetti che coinvolgeranno ben 11 diversi comuni della zona circostante Vercelli (Vercelli, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Varallo, Borgosesia, Gattinara, Santhià, Tronzano Vercellese, Livorno Ferraris, Cigliano). Per fare un'esperienza lunga un anno in un museo, c'è il progetto 'Forma Mentis' che mette a disposizione 6 posti nei musei cittadini (Borgogna, Leone e del Tesoro del Duomo) e 2 al Museo Civico di Casale Monferrato.

Per inviare la candidatura fino all'8 febbraio, intanto per saperne di più è possibile partecipare all'open day del 20 gennaio, usando Google Meet con questo link: http://bit.ly/ infoday20gen. Opure scoprire tutti i progetti alla pagina dedicata sul sito del Servizio Civile.