Casting per il lungometraggio sulla vita e missione di Carlo Olmo

Casting per individuare 150 tra comparse, figuranti e attori ruoli generici per il film 'Lupo Bianco', ispirato alla storia del filantropo vercellese, maestro dell'Accademia Shen Qi Kwoon Tai, l'avvocato Carlo Olmo. L'appuntamento è per domenica 17 gennaio: le audizioni si terranno in remoto tramite la piattaforma Skype e non in presenza all'hotel Modo, come inizialmente annunciato. Questo per garantire il massimo rispetto delle norme anti Covid-19. Come anticipa lo stesso Olmo, l'utenza Skype è: castinglupobianco: "Nella giornata di sabato 16 gennaio verrà pubblicato sulla mia pagina Fb il link diretto per accedere al casting - spiega inoltre -. L'inizio dei provini è previsto per le 10 di domenica 17. Proseguiranno fino alle 12 con ripresa pomeridiana dalle 15 alle 18. Skype presenta una tolleranza di 50 collegamenti in contemporanea: l'invito è dunque quello di attendere in coda o di riprovare pazientemente in caso di sovraffollamento nelle chiamate di connessione. Prevedendo una grande affluenza, verranno comunque fissate altre date ad aprile di casting in presenza, Covid permettendo".

Nel cast del lungometraggio, scritto da Stephanie Beatrice Genova e prodotto da 'Cinemaset' di Antonio Chiaramonte, sotto la regia di Tony Gangitano, reciteranno Sebastiano Somma nel ruolo di Olmo e Simona Cavallari in quello di Angela Oliviero, compagna del filantropo, oltre a Diego Cammilleri, a cui si deve l'idea del film, che impersonare Stefano Finotti amico fidato del Lupo Bianco, e Francesca Rettondini. Emanuele Olmo, figlio di Carlo Olmo, interpreterà invece un medico, il dottor Maretti. Non solo. Il cardiologo dell'ospedale Sant’Andrea Sergio Macciò, referente principale di Olmo per l'Asl di Vercelli e il medico di famiglia Gianni Scarrone, che lo ha accompagnato nella visita al Golgota d'Italia, a Bergamo, saranno interpretati rispettivamente dal musicista e attore Salvatore Nocera Bracco e da Gaetano Aronica. E ancora, il colonnello Christian Ingala e il tenente colonnello Andrea Maria Gradante, gli ufficiali della Scalise che hanno scortato Olmo nelle sue missioni benefiche avranno il volto di Rosario Petix e Vincenzo Giordano. Federica Sassone, funzionario delle Dogane, il cui ruolo è stato fondamentale per l'arrivo dei dispositivi di protezione, interpreterà se stessa. Daniele Ferrari e Antonella Ponziani avranno il ruolo dei genitori adottivi di Olmo. La colonna sonora del film sarà realizzata dai vercellesi Serena Rubini, Marco Giva, Silva Poy e Francesco Cilione.

Il primo ciak fissato inizialmente per l'8 febbraio, è slittato a lunedì 10 maggio Per informazioni è possibile consultare sito www.filmlupobianco.it.