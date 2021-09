Quinto vercellese: scontro tra due auto sulla Sp230

Incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 settembre, a Quinto Vercellese sulla SP 230. Il sinistro, che i vigili del fuoco del Comando di Vercelli descrivono come "assai violento nella dinamica", ha avuto fortunatamente poche conseguenze per i due conducenti. L'intervento degli operatori ha permesso la messa in sicurezza dei veicoli e di tutto il tratto stradale interessato. Sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e la polizia di Stato.