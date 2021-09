Cade in casa: anziana soccorsa in via Monte Bianco

Vercelli: una donna di 84 anni cade in casa, soccorsa in via Monte Bianco. Oggi, sabato 18 settembre, intorno alle 18,30 circa, una squadra della sede centrale del Comando vigili del fuoco è intervenuta al civico 24 di via Monte Bianco: gli operatori attraverso la scala italiana, attrezzatura di servizio, ha raggiunto la finestra dell'appartamento al primo piano dello stabile e forzando la finestra, sono entrati nell'alloggio consentendo l'ingresso al personale 118, già sul posto. L'anziana è stata trasportata successivamente al Pronto soccorso locale per ulteriori accertamenti.