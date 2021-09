Incidente di Busonengo: il ferito grave è Erik Crepaldi

È Erik Crepaldi il giovane coinvolto nell'incidente di ieri sera a Busonengo, vicino a Villarboit. Il tennista vercellese, di 31 anni, a bordo della sua auto, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un'altra vettura. Trasportato prima all'ospedale di Vercelli e poi successivamente al "Maggiore" di Novara, Crepaldi è in coma farmacologico. La sua situazione pare grave, ma, fortunatamente, non sembrerebbe in pericolo di vita.