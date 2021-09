Incendio nell'area dietro alla stazione ferroviaria

Vercelli: incendio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 settembre, nella zona retrostante alla stazione ferroviaria. Il rogo ha generato alte colonne di fumo: un odore acre si è diffuso in città. Le fiamme sono divampate dal primo piano di un capannone abbandonato in via De Rossi, a poca distanza dal parcheggio di via Birago e dai silos che svettano oltre i binari. Per domare l'incendio sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco. E' stata messa in sicurezza l'area e non si registra alcun ferito. Sono però ancora da chiarire le cause del rogo. Sul posto anche la Polizia.