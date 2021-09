Tamponamento: auto sfonda una cancellata e finisce in giardino

Santhià: incidente nella serata di giovedì 9 settembre in corso Sant'Ignazio. La dinamica è ancora da definire con certezza, anche se da una prima ricostruzione e ascoltando i testimoni che transitavano lungo la via, all'altezza del civico 70, è emerso che un'auto, in procinto di svoltare in una delle traverse del corso, è stata tamponata da una vettura che seguiva a ruota. il veicolo ha così sfondato la cancellata di una casa che si affaccia sulla strada, finendo la sua corsa nel giardino dell'abitazione.