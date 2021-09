Cade in casa e si ferisce: emorragia fermata dai Vigili del fuoco

Vercelli, viale Torricelli: cade in casa e si taglia. Emorragia fermata dai Vigili del fuoco intervenuti per aprire la porta dell'appartamento, al 4° piano. Oggi, venerdì 10 settembre, alle 11,40 circa una squadra della sede centrale del Comando Vigili del fuoco è intervenuta al civico 5. Dopo aver aperto la porta dell'alloggio interessato con attrezzature da divaricazione e scasso, hanno trovato la vittima con un evidente emorragia subito trattata e arginata con tecniche di trattamento pronto soccorso sanitario. La vittima è stata poi trasportata, tramite appositi presidi, al piano strada, per il trasferimento in ospedale da parte del personale del 11. E' intervenuta anche una volante della Polizia per le ulteriori pratiche del caso.