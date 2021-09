Santhià: tenta di uccidere il padre accoltellandolo alla gola

I carabinieri della stazione di Santhià hanno arrestato un giovane per il tentato omicidio del padre.

Venerdì 3 settembre verso le 22 da Santhià è arrivata una richiesta di intervento alla centrale operativa di Vercelli, da parte di un residente, che ha segnalato una lite in corso all’interno di un’abitazione. E' intervenuta la pattuglia della stazione di Santhià capeggiata dal comandante luogotenente Lobrano, che si è immediatamente reso conto della gravità della situazione. Infatti un giovane di 27 anni ha accoltellato alla gola il padre 57enne procurandogli delle profonde ferite. Poco dopo è intervenuto anche il personale sanitario che ha cercato di suturare le ferite per evitare che la vittima si dissanguasse e gli operatori del Nucleo investigativo di Vercelli per i rilievi tecnici. Il figlio, affetto da problemi psichici, ha raccontato ai carabinieri che poco prima aveva avuto una lite violenta a causa di un rimprovero che il padre, invalido, aveva espresso nei suoi confronti. Preso da un raptus aveva estratto dalla tasca un coltello a serramanico e si era avventato sul padre sferrando due fendenti alla gola. La vittima è stata trasportata all’Ospedale di Vercelli: l'uomo è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere.