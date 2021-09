Le porta via oro e soldi, anziana truffata

“Metta l'oro e i soldi in questo sacchetto, lo mettiamo nel frigorifero per non che si rovini”.

Ennesima truffa ai danni di un’anziana venerdì mattina in via Odetti, vecchia storia, così scontata che pare impossibile attiri ancora in trappola i poveri malcapitati.

A raccontare l'accaduto la figlia della vittima: "Erano circa le 10,30 e mia mamma stava passeggiando sul marciapiede del condominio dove abita quando è stata avvicinata da un ragazzo sui 30 anni, ben vestito e distinto – spiega – l'uomo le ha detto che stavano di nuovo aumentando i contagi e il sindaco lo aveva mandato per la sanificazione dell’alloggio".

Salgono in ascensore fino all’ultimo piano, incontrano un vicino che non si insospettisce di nulla ed entrano in casa: "Mia mamma non avrebbe mai aperto la porta a nessuno, non mi spiego cosa sia successo per renderla così accondiscendente. Addirittura l'uomo le ha fatto bagnare le mani con l'acqua perché non riusciva a sfilare le fedi – aggiunge la figlia – adesso siamo entrambe molto dispiaciute perché la fede di mio papà era l'unico ricordo che ci rimaneva di lui che è morto di Covid l’anno scorso".