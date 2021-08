Non vuole la app per cui paga: rompe la luce della sbarra di una nota ditta

Vercelli: insoddisfatto dei servizi telefonici danneggia la struttura di una nota ditta. Denunciato giovane nigeriano per danneggiamento aggravato. La segnalazione è arrivata dalla vigilante di una nota ditta che ha sede logistica. A seguito di tale chiamata, alle 10 circa di mercoledì 18 agosto, la volante della Polizia ha raggiunto l’ingresso del parcheggio della ditta, rintracciando la persona che aveva richiesto l’intervento e un ragazzo che, poco prima, aveva danneggiato il lampeggiante intermittente della sbarra che regola l’accesso all’ingresso del posteggio aziendale. Dalle dichiarazioni dell’uomo di origine nigeriana è emerso che il suo comportamento era dovuto al fatto che, a suo dire, la ditta gli sottraeva mensilmente una cifra per un abbonamento, di cui lui non usufruiva. Alterato dalla cosa, si era quindi rivolto a un semplice addetto alla sicurezza della nota ditta, non abilitata a fornire servizi commerciali, chiedendo di rimuovere dal proprio cellulare l’applicazione che determinava l’aggravio di spesa. Al rifiuto del vigilante, che tentava invano di spiegare di non essere preposto a tale operazione, ma di essere semplicemente addetta al controllo della struttura, il nigeriano ha dato sfogo alla sua ira danneggiando la sbarra.