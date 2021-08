Nello zaino un'ascia Tomahawk e serramanico: denunciato moncrivellese

Carabinieri di Cigliano: denunciato un ventiquattrenne Moncrivello per possesso di armi da taglio di grandi dimensioni. Durante un controllo notturno i militari si sono imbattuti in un giovane, già noto per altre vicissitudini giudiziarie commesse in passato, mentre si trovava a bordo di un’auto condotta da un amico che era ferma ad un distributore di carburanti di Borgo d’Ale. A tradirlo un atteggiamento nervoso. I carabinieri lo hanno riconosciuto e deciso quindi di controllare, scoprendo che dentro allo zaino che aveva in spalla, custodiva alcune armi da taglio. Tra questi un’ascia con relativa custodia del tipo “Tomahawk”, arma molto letale e due coltelli a serramanico: gli oggetti sono stati sequestrati.

La motivazione data? Il ventiquattrenne si è giustificato dicendo che proveniva da un un locale all’aperto posto sulla sponda del lago di Viverone dove la scorsa settimana aveva avuto un alterco con alcuni avventori: temendo di ritrovarli aveva pensato di portarsi le armi per potersi difendere. Per lui denuncia per detenzione di oggetti atti ad offendere alla Procura della Repubblica di Vercelli.