Aereo ultraleggero si schianta nella zona industriale di Roccapietra

Aereo biposto ultraleggero per un problema al motore perde improvvisamente quota e si schianta a terra nella zona industriale di Roccapietra. E' successo questa oggi, venerdì 13 agosto, in tarda mattinata. Il velivolo ha preso immediatamente fuoco. Era decollato dalla pista di Borgo Ticino. Incolumi i due piloti: per loro solo ustioni. Sono stati comunque trasportati in ospedale in codice giallo per controlli approfonditi. I vigili del fuoco di Varallo hanno spento le fiamme che avvolgevano l'ultraleggero.