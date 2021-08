Quattro feriti in un incidente

Quattro feriti, per fortuna non in gravi condizioni, in seguito a un incidente accaduto oggi, lunedì 9 agosto, sulla strada provinciale 143, tra i comuni di San Germano e Santhià. Lo scontro, che ha coinvlto due auto, è avvenuto intorno alle ore 14.40; la dinamica è al vaglio dei carabinieri.

Sono intervenute due squadre del vigili del fuoco, una del distaccamento permanente di Livorno Ferraris (Comando provinciale di Vercelli) e una del distaccamento volontario di Santhià, che hanno messo in sicurezza le vetture e il luogo dell'incidente.

Dopo i primi soccorsi da parte degli operatori del 118, sono state trasportate all’ospedale di Vercelli una donna e due minori in codice verde e un’altra donna in codice giallo.