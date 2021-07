Incidente statale 455 Vercelli-Desana: due auto coinvolte

Incidente sulla statale 455 Vercelli-Desana: due auto coinvolte, tre persone trasportate in ospedale. E' successo nel pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, intorno alle 14,45. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vercelli è intervenuta per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, una Fiat Panda e un furgoncino, e l'area interessata. Intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118 che ha trasportato in ospedale tre persone in codice giallo e codice verde.