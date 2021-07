Si ribalta rimorchio cisterna per il trasporto di liquami

Si ribalta in rotonda un rimorchio cisterna adibito al trasporto di liquami. È accaduto questa mattina, mercoledì 28 luglio, alle 8,35 sulla Sp 45 tra i comuni di Cigliano e Moncrivello.

Per il recupero del mezzo è intervenuta una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris del comando dei vigili del fuoco di Vercelli, che ha anche messo in sicurezza la zona.

Non risultano feriti, ma soltanto danni al rimorchio e alla segnaletica stradale. È intervenuta anche la polizia municipale di Cigliano per i rilievi del caso.