Vercelli: tenta di rubare alcune biciclette alla stazione, denunciato

Un giovane italiano di 20 anni è stato denunciato per furto a Vercelli. Il ragazzo nella notte del 9 luglio ha cercato in più occasioni di rubare delle biciclette parcheggiate nella rastrelliera di fronte la stazione ferroviaria. Gli agenti, la mattina seguente, dopo aver visionato le telecamere della videosorveglianza, hanno identificato e fermato il giovane, già noto agli operatori di polizia.

E' uno degli interventi dell’attività settimanale, dal 5 al 11 luglio 2021, del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Il bilancio generale è di un arrestato, 16 indagati, 3.974 persone controllate, di cui 774 con precedenti, 215 pattuglie impegnate nelle stazioni e 17 in abiti civili per attività antiborseggio, 63 servizi di vigilanza a bordo di 141 convogli, 18 servizi lungo linea e 20 di ordine pubblico.

A Novara un cittadino della Guinea di 20 anni è stato denunciato per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo straniero, sorpreso a bordo di un convoglio proveniente da Milano senza biglietto, ha aggredito gli operatori della Polfer. Il 20enne, che si è rifiutato di declinare le proprie generalità, è stato riportato alla calma e accompagnato negli uffici di Polizia, dove è stato denunciato.