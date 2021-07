Valduggia: grosso incendio a fienile e stalla con bovini all'interno

Valduggia: grosso incendio che sta interessando un fienile e l'annessa stalla. Numerosi mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli e di Novara sono intervenuti in via Monte Fenera. Le squadre, al momento al lavoro con due auto pompe serbatoio, due autobotti, un'autoscale, tre campagnole, in servizio oltre che a Vercelli, anche a Varallo Sesia, Alagna, Cravagliana e Romagnano, stanno cercando di contenere le fiamme che hanno distrutto la stalla con dei bovini all'interno.

Sono intervenuti anche i carabinieri, i tecnici Enel e il 118.