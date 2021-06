Incendio nella notte a Cascine Strà

Incendio in una casa disabitata a Cascine Strà. Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 giugno, intorno all'1,40, squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià sono infatti intervenute per domare le fiamme divampate in un edificio di due piani.

L'intervento ha consentito di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area interessate. Presenti anche i carabinieri. Non ci sarebbero feriti; le cause del rogo sono da accertare.