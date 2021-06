Vercelli: patteggia l'ex comandante della Guardia di Finanza

L'ex comandante della Guardia di Finanza di Vercelli, colonnello Fabrizio Nicoletti, ha patteggiato la pena a seguito delle accuse che gli erano state mosse e che hanno portato all'arresto dello scorso aprile.

Insieme a lui era stato arrestato dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Torino, per ordine della Procura di Vercelli, il suo autista Maurizio La Sala. I due erano stati posti agli arresti domiciliari, poi revocati. Le accuse: truffa aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico in atto pubblico, peculato militare e abuso d’ufficio. Le indagini avevano consentito di accertare che i due indicavano falsamente nelle scritture di servizio luoghi e orari di lavoro e attività in realtà mai svolte. In questo modo il Ministero dell’Economia erogava loro somme di denaro non spettanti. Il comandante usava anche l’auto di servizio e il suo autista per scopi privati. Ora Nicoletti, difeso dall'avvocato Andrea Corsaro, ha patteggiato, oltre al congedo dal Corpo della Guardia di Finanza, una pena di un anno e 10 mesi e una somma di 15 mila euro a titolo di risarcimento. La Sala, assistito dagli avvocati Mauro Pigino e Federica Boggio, potrebbe richiedere a sua volta il patteggiamento. Nel registro degli indagati erano stati iscritti anche altri tre militari: per uno di loro è stata disposta l'archiviazione, mentre sugli altri due sono ancora in corso gli accertamenti.