Borgosesia: cinque denunce per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno denunciato 5 giovani per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sono passati solo alcuni giorni dal momento in cui è stato tolto il coprifuoco e dalla denuncia a carico di altri 5 giovani che avevano pensato bene di festeggiare ubriacandosi e poi guidando le auto per le strade della Valsesia mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada. Nonostante l’invito rivolto a moderare l’uso di alcool, la notte scorsa sono stati ripetuti i controlli stradali da parte di alcune pattuglie dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia, che hanno trovato altri 5 giovani alla guida di veicoli in evidente stato di ebbrezza alcolica. Anche in questo caso, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Vercelli, sono state ritirate le patenti di guida ed è stato richiesto l’intervento dei famigliari per poter riportare i loro cari ed i veicoli a casa. "L’invito che viene rivolto, sia ai giovani, ma soprattutto ai gestori di locali è quello di evitare di eccedere nell’abuso di sostanze alcoliche e nel non somministrarle a chi è già palesemente alterato dai fumi dell’alcool, al fine di preservarne l’integrità. Si ricorda, infine, che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni", fanno sapere i Carabinieri. I controlli stradali verranno eseguiti anche nelle prossime sere/notti estendendoli anche nei locali ove i giovani si ritrovano.