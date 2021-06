Quinto: incendio di sterpaglie in un'area boschiva

Oggi, venerdì 18 giugno, verso le ore 13, i Vigili del fuoco del Comando di Vercelli sono intervenuti in un campo adiacente la SP230 a Quinto Vercellese, in direzione Vercelli, per un incendio che ha interessato delle sterpaglie ed una superficie boschiva limitrofa. La squadra è intervenuta provvedendo al confinamento ed all'estinzione dell'incendio nell'area interessata. Sul posto presenti il sindaco di Quinto Vercellese ed una unità forestale dei Carabinieri di Albano Vercellese.