Stroppiana: scontro tra due auto, un ferito in ospedale

E' di una persona ferita trasportata all'ospedale di Vercelli il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 giugno, a Stroppiana sulla Sp19. Le squadre di Vigili del fuoco del Comando di Vercelli sono intervenute per un incidente in cui sono state coinvolte due vetture.

Gli operatori, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto un ferito e messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.