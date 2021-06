In otto in un appartamento alle due di notte: sanzionati

Otto persone sono state sanzionate dalla polizia nella nottata del 6 giugno per non aver rispettato le norme anti Covid. Nell’abitazione del centro cittadino, infatti, erano presenti alle due di notte otto persone, tutte non conviventi in quella casa: dopo l’intervento nell’appartamento la polizia amministrativa le ha sanzionate per aver violato il divieto di assembramento tra persone.