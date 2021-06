Capriolo incastrato in un cancello: liberato dai vigili del fuoco

Era rimasto incastrato in un cancello di un'abitazione, ma in suo aiuto sono arrivati i vigili del fuoco: il capriolo è stato liberato, medicato e rimesso in libertà. Il fatto è avvenuto questa mattina, venerdì 4 giugno, a Borgosesia: una squadra del distaccamento di Varallo è intervenuta per aiutare l'animale. Dopo le cure e l'aver riscontrato il suo ottimo stato di salute e solo qualche leggera abrasione, è stato dato in consegna alle guardie provinciali che lo hanno liberato in una zona sicura.