Manomette il cronotachigrafo: multa da 4.000 euro e patente ritirata

Aveva manomesso il cronotachigrafo del suo camion e nascondeva fogli di registrazione già utilizzati per evitare eventuali controlli sulle ore di guida che risultavano sproporzionate. Per questo un 54enne residente nel vernonese, fermato a Gattinara da una volante della polizia, è stato multato per 4.000 euro, oltre al ritiro della patente.

La vicenda: il 31 maggio a Gattinara la polizia del distaccamento di Varallo in servizio di vigilanza stradale procede al controllo di un autocarro di proprietà di una ditta con sede nel veronese, condotto da un uomo di 54 anni residente nella stessa provincia. Nel controllare i fogli di registrazione del cronotachigrafo gli agenti notava delle anomalie sui tempi di guida e, pertanto, procedono all’ispezione del veicolo. Gli operatori rinvengono altri fogli di registrazione già utilizzati dall’autista e ben nascosti per evitare eventuali controlli sulle ore di guida che risultava sproporzionate. Il mezzo, infine, viene condotto in un’officina autorizzata dove viene riscontrata la manomissione dell’apparecchio cronotachigrafo. I poliziotti, quindi, multano l’uomo per 4.000 euro, mentre la patente di guida gli viene ritirata e inviata in prefettura per la sospensione.