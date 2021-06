Incidente al polo logistico: si rompe un recipiente di anidride acetica

Un recipiente contenente anidride acetica si è rotto nel polo di smistamento logistico in via famiglia Jona, nella zona industriale. Fortunatamente poco dopo l'incidente tutto il personale aveva lasciato i locali e, al momento, non risultano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri, polizia, ambulanze del 118 e personale Spresal.