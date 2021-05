La polizia esegue quattro arresti per furti

Gli agenti della Polizia di Stato di Novara hanno effettuato quattro arresti in flagranza per tre differenti episodi:

E' stato arrestato un sudanese per rapina impropria presso l’esercizio commerciale “ZARA”. Dopo aver danneggiato la placca antitaccheggio apposta su un articolo in vendita si è diretto verso l’uscita del negozio ed ha avuto una colluttazione con l’addetto che gli impediva la fuga.

Verso la mezzanotte, invece, gli operatori sono intervenuti in corso Torino a seguito di una segnalazione di una donna, la quale segnalava un furto di due biciclette da parte di due uomini che si erano introdotti all’interno di un condominio. Individuati immediatamente, entrambi venivano tratti in arresto e trasportati in Questura.

All’una della notte, infine, un altro equipaggio raggiungeva una cascina in ristrutturazione ma adibita di fatto ad abitazione presso via Bollati a seguito di una chiamata sulla linea d’emergenza in cui veniva riferita la presenza di un uomo con il volto coperto. Giunti sul posto, gli agenti della squadra Volanti, constatata la presenza di beni gettati all’esterno delle mura perimetrali nonché il danneggiamento di diversi oggetti quali pneumatici, videocamere di sorveglianza e fili della corrente elettrica, arrestavano il soggetto per il furto e lo denunciavano in stato di libertà per danneggiamento.

Il giorno successivo si sono svolte le direttissime. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria. Al reo di via Bollati condannato ad un anno di reclusione, è stata poi concessa la sospensione condizionale della pena subordinata a dieci mesi di servizi socialmente utili.