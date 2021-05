Prarolo, si ribalta un'auto: tre ragazzi in ospedale

Intorno alle 21,40 di ieri, lunedì 17 maggio, una squadra di Vigili del fuoco di Vercelli è intervenuta a Prarolo, davanti alla YKK per un incidente stradale causato autonomamente.

Il guidatore di una Renault Scenic con tre ragazzi a bordo ha perso il controllo della propria auto per cause ancora da accertare. Per fortuna i ragazzi hanno riportato solo ferite lievi, ma hanno rischiato di danneggiare la linea del metanodotto che passa proprio nel punto dell'incidente. I Vigili del Fuoco di Vercelli hanno provveduto alla messa sicurezza della vettura e di tutto l'ambiente circostante, vista la presenza del metanodotto e di una valvola di intercettazione. Sul posto intervenuti i Carabinieri e personale sanitario del 118 di Vercelli: i tre ragazzi sono stati trasportati all'ospedale di Vercelli.