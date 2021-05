Colpito alla testa da un ramo: trasportato in elisoccorso in codice rosso

Mentre taglia le piante viene colpito da un ramo che lo ferisce gravemente: per questo un uomo di Cellio, in Valsesia, è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Novara in codice rosso. L'incidente è avvenuto oggi, sabato 15 maggio. Seppur sia in condizioni gravi l'uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita