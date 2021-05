Terminate le indagini sulle false autorizzazioni emesse dal 2012

Borgo d'Ale: le indagini sulle false autorizzazioni alle giostre sono terminate. Ora, in base all'articolo 415 bis del codice penale, le persone coinvolte avranno 20 giorni di tempo per produrre propria documentazione e chiedere di essere interrogate, prima che il pubblico ministero decida se chiedere o meno il rinvio a giudizio.

Durante l'incidente probatorio, che ha chiuso questa prima fase, è comparso davanti ai giudici anche Mauro Ferraris, l'ex comandante dei vigili sospettato di essere una delle figure principali del 'sistema parallelo' di certificazioni. Assistito dal legale Massimo Mussato ha ammesso le proprie responsabilità, come peraltro già fatto in precedenza, quando aveva versato al Comune di Borgo d'Ale una somma di 150.000 euro a titolo di risarcimento. Lo stesso ente, a seguito delle dimissioni del vigile, aveva trattenuto anche l'indennità di fine servizio pari a circa 39.000 euro.

Ferraris in ogni caso non è l'unica persona coinvolta: gli indagati sono in tutto 36, sospettati a vario titolo di aver contribuito al rilascio dei codici identificativi a giostre di tutta Italia, senza passare dagli appositi controlli della commissione di vigilanza. I documenti irregolari sono migliaia: tra il 2016 e il 2017 ne sono stati conteggiati 1.095, ma i primi sarebbero stati emessi a partire dal 2012. La mole di lavoro ricaduta sul Comune, per esaminare e annullare le pratiche emesse da Ferraris, è uno dei motivi che ha spinto il sindaco Pier Mauro Andorno a costituire l'ente come parte civile.

Tutti questi elementi sono contenuti nel fascicolo attualmente nelle mani del sostituto procuratore Mariagiovanna Compare, che ha ereditato i risultati dell'indagine avviata dal collega Davide Pretti, trasferito a Torino. Ora, dopo oltre due anni dalle rivelazioni sul giro di corruzione, la vicenda sta per entrare in un nuovo capitolo.