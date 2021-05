Salvati due caprioli caduti nel canal Farini

Erano caduti nel canal Farini, adiacente al Canale Cavour, e rischiavano di annegare nell'acqua. In soccorso dei due caprioli, fortunatamente, sono giunti i vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo. L'operazione è stata effettuata questa mattina, mercoledì 5 maggio, a Saluggia: la squadra del distaccamento di Livorno Ferraris, avvisata dell'incidente, è intervenuta e ha salvato i due animali mediante l'uso di corde per poi liberarli in un luogo sicuro nelle campagne limitrofe.