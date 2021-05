Oltraggia e picchia un'agente di polizia, arrestata

Una donna è stata arrestata ieri sera per i reati di violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Domani sarà processata per direttissima.

L'episodio è avvenuto vicino a un bar di piazza Cavour, a Vercelli, dove alcuni agenti della polizia municipale e della polizia di stato stavano compiendo controlli del rispetto delle norme anti-Covid. In particolare le forze dell'ordine stavano gestendo il comportameto di numerosi avventori contrari ai controlli, che inveivano con insulti e cori. Una donna, particolarmente esagitata, oltraggiava gli agenti e incitava la gente a ribellarsi. Si rifiutava di consegnare un documento per l'identificazione e si scagliava con violenza contro un'agente donna, colpendola con calci e pugni.

Oltre all'arresto della donna gli agenti hanno sanzionato il bar con chiusura per 5 giorni.