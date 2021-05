Ruba una borsa a una donna che sta pranzando: arrestato

Ruba una borsa a una donna che sta pranzando nel dehors di un locale e scappa, ma viene identificato dagli agenti della polizia e fermato. Per questo un trentenne è stato arrestato per furto con strappo.

Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 29 aprile: in corso Libertà un uomo di trent’anni ruba la borsa di una donna che sta pranzando nel dehors di un noto locale del centro. Accortasi del furto la donna insegue il giovane che scappa verso viale Garibaldi, notato da diversi passanti attirati dalle urla della donna. Viene avvisata la polizia che in poco tempo riesce ad individuare il trentenne e lo fermano in via F. Borgogna. Una volta perquisito, nella tasca del giubbotto del malvivente viene anche trovata una pistola a salve. Accompagnato negli uffici della questura, gli operatori effettuano un approfondito controllo dell’uomo, scoprendo che aveva numerosi precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Il trentenne viene quindi arrestato per il reato di furto con strappo e tradotto in carcere. Eseguito il processo in direttissima, il gip ha confermato la convalida dell’arresto.