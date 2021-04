Ha addosso sei dosi di cocaina e un coltello: arrestato

Girava in auto con un sei dosi di cocaina, 7,5 grammi di marijuana e un coltello a serramanico. In casa, inoltre, gli sono stati trovati 29 grammi di hashish e 12 di marijuana. Per questo un giovane di 24 anni di Serravalle Sesia è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e denunciato per porto illegale di arma in luogo pubblico.

La vicenda: alcuni giorni fa una pattuglia dei carabinieri di Borgosesia effettua alcuni controlli stradali a Serravalle Sesia. Una volta fermata un’utilitaria, gli operatori notano immediatamente che il conducente, un giovane di 24 anni, mostra segni di nervosismo. Dopo l’identificazione emerge che il ragazzo è gravato da diversi precedenti nell’ambito degli stupefacenti. I militari dell’Arma procedono quindi con la perquisizione e gli trovano addosso sei dosi di cocaina, 7,5 grammi di marijuana e un coltello a serramanico. Il controllo prosegue poi nell’abitazione del 24enne: in casa ci sono 29 grammi di hashish e 12 di marijuana. I carabinieri, quindi, lo arrestano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e lo denunciano per porto illegale di arma in luogo pubblico.

Su disposizione del pubblico ministero, il giovane è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di processo per direttissima al tribunale di Vercelli.