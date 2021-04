Tre arresti per spaccio a Gattinara

È stato trovato con 10 grammi di cocaina, 1.600 euro in contanti e un’agenda sulla quale erano annotati i nominativi di due soggetti stranieri con l’indicazione di cifre di denaro. Per questo un 32enne di Gattinara, gestore di un bar di Rovasenda è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Guai anche per gli altri due soggetti che sono stati arrestati per lo stesso motivo.

La vicenda: i carabinieri di Gattinara, dopo svariate osservazioni, perquisiscono la casa di un 32enne di Gattinara, trovando 10 grammi di cocaina. L’uomo gestisce anche un bar a Rovasenda e gli operatori estendono la perquisizione anche nel locale, dove vengono trovati 1.600 euro in contanti e un’agendina sulla quale sono annotati i nominativi di due stranieri sempre di Gattinara con l’indicazione di cifre di denaro. I militari dell’Arma, di conseguenza, procedono alla perquisizione dei due individui, rispettivamente un 38enne albanese e un 30enne bulgaro. Vengono ritrovati negli appartamenti più di 90 grammi di cocaina e uno di marijuana.

Tutti e tre, quindi sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione della Procura di Vercelli sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di processo.