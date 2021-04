Principio d'incendio in corso Prestinari

Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio, venerdì 23 aprile, intorno alle 15 in corso Prestinari 40 per un principio di incendio in un appartamento al secondo piano. Gli operatori hanno provveduto all'estinzione delle fiamme in cucina. Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza sono arrivati anche i tecnici elettricisti per gli interventi necessari sulle utenze domestiche. Fortunatamente non si sono registrati feriti.