Il circolo di corso Fiume ci ricasca: assembramento nel locale e chiusura

Altra chiusura per un circolo privato di corso Fiume per assembramento di persone all’interno del locale. La polizia, dopo una segnalazione, è intervenuta intorno alle 22.30 di venerdì 16 aprile e ha trovato sette persone, quasi tutti con precedenti, che hanno manifestato segni di insofferenza contro gli agenti. Per questo motivo il questore di Vercelli Maurizio Di Domenico ha emesso un provvedimento che sospende la somministrazione di bevande ed alimenti oltre che l’attività del locale per 15 giorni. Per il circolo non si tratta della prima sanzione: era già stato “pizzicato” il 2 aprile per lo stesso motivo. Anche in quel caso il locale era stato chiuso.