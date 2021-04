Crova: incendio a un tetto in via Sempione

Intorno alle ore 21 del 15 aprile 2021 le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e volontario di Santhià sono state chiamate a causa dell'incendio di un tetto a Crova in via Sempione 3. L'intervento degli operatori, oltre che allo spegnimento delle fiamme, è servito a mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Sono intervenuti anche i Carabinieri di San Germano.