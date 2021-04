Gattinara: trovato con 15 grammi di marijuana in casa

Aveva in casa 15 grammi di marijuana e materiale per confezionare lo stupefacente.

I carabinieri della Stazione di Gattinara hanno denunciato un uomo di 22 anni del posto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari hanno iniziato un’attività antidroga nelle vicinanze dell’abitazione di un soggetto già noto per vicissitudini legate al traffico di stupefacenti. Nella mattinata di ieri, domenica 11 aprile, i carabinieri hanno notato entrare un giovane del posto, con fare furtivo, che dopo alcuni minuti è uscito velocemente dalla casa della persona tenuta sotto controllo. Fermato e sottoposto a perquisizione, non gli è stato trovato alcuno stupefacente addosso. I militari hanno comunque deciso di procedere alla perquisizione domiciliare, poichè il ragazzo controllato emanava un forte odore di marijuana dai vestiti. La perquisizione ha avuto esito positivo, tant’è che nella cucina si è sentito un forte odore di fumo di marijuana. Nel marsupio del proprietario di casa, un giovane di 22 anni disoccupato, sono stati trovati 15 grammi di marijuana suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento (tutto sequestrato). F.G., disoccupato, è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti alla Procura della Repubblica di Vercelli.