Vercelli: in calo furti, omicidi e reati contro la persona

In provincia di Vercelli diminuiti i furti (anche in appartamento), le rapine, i reati contro la persona e quelli informatici.

E' quanto emerge dai dati resi noti dalla Polizia in occasione del 169° anniversario di fondazione del Corpo. Il periodo va dal 15 marzo 2020 e al 15 marzo 2021. In questi dodici mesi non ci sono stati omicidi e si sono verificate 9 rapine (una diminuzione pari al 64% rispetto all’anno precedente). In calo anche i reati di furto: -38%; pure in appartamento - 44% (41 contro i 73 del periodo precedente). I reati contro la persona (lesioni, percosse e minacce) hanno subito una diminuzione che, rispetto al 2019, si quantifica intorno al 35%. Per quanto riguarda i reati informatici, sempre più diffusi attraverso l’utilizzo della rete, sono calate le denunce per le truffe e frodi informatiche (193 contro 251) con una diminuzione pari al 17% rispetto al 2019.

L’attività complessiva dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha portato alla denuncia di 141 persone e all’arresto di 21 soggetti, 20 dei quali nella flagranza di reato. Per quanto riguarda la Squadra Mobile sono state tratte in arresto 66 persone e indagate 223. Le misure cautelari eseguite nell’ambito della violenza di genere sono state 27. Poi, durante la pandemia con riferimento al periodo dal 9 marzo 2020 al 15 marzo 2021 le pattuglie di Polizia hanno controllato 20221 persone tramite posti di controllo e controlli appiedati. Sono state sanzionate 635 persone che non hanno rispettato le misure previste dal decreto Legge n.19 del 2020. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 608. In occasione della cerimonia, in forma ridotta, del 169° anniversario di fondazione del Corpo il prefetto Francesco Garsia e il questore Maurizio Di Domenico hanno apposto una corona di alloro ai caduti sulla lapide nel cortile della questura. Sono stati consegnati inoltre i riconoscimenti al personale in servizio distintosi per particolari attività. “Esserci Sempre” è il motto che da sempre incarna lo spirito con cui gli operatori di Polizia affrontano la loro attività quotidiana.