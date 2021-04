Processo Malfi: parlano due imputati

Udienza a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria. Questa la decisione del presidente del collegio giudicante Enrica Bertolotto, accettando la richiesta dell’avvocato Oliviero Mazza, difensore dell'ex prefetto di Vercelli Salvatore Malfi insieme a Roberto Scheda. Con questa istanza, a sorpresa, è iniziato l’esame, avvenuto l’8 aprile al Tribunale di Vercelli, di alcuni imputati nell’ambito del processo a Malfi ed altri quattro imputati, in merito all’inchiesta sull’accoglienza dei migranti e i rapporti all’interno della prefettura tra il 2014 e il 2016.

Le accuse sono a vario titolo di turbativa d’asta, abuso d’ufficio, frode, corruzione, favoreggiamento, maltrattamenti, minacce, rivelazione del segreto d’ufficio e induzione indebita ad ottenere utilità. La prima a parlare davanti al collegio giudicante è stata l’ex vice prefetto Raffaella Attianese, difesa dall’avvocato Roberto Rossi, in una testimonianza durata circa tre ore e mezza. Successivamente è toccato all’altra imputata Cristina Bottieri, difesa da Marco Gaeta, sottoporsi all’esame.

Per quanto riguarda gli altri imputati, non si sottoporranno all’esame Lucia Castelluccio, difesa dall’avvocato Massimo Mussato, e nemmeno Salvatore Malfi, per il quale i pm Davide Pretti e Rosamaria Iera hanno prodotto il verbale dell’interrogatorio a cui era stato sottoposto precedentemente. Bisognerà aspettare le prossime udienze, invece, per Gianluca Mascarino, rappresentato dal legale Andrea Corsaro, presidente della Obiettivo Onlus, che ieri non era in aula.